台中新火車站將啟用 林佳龍：務求順暢

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台中鐵路高架化工程第一階段將完成，台中新火車站預計9月底啟用，台中市長林佳龍今天說，請市府各相關局處注意時程，屆時讓市民進出車站都能順暢。

台中鐵路高架化工程第一階段即將完成，新火車站也預計於9月25日落成啟用，而市府將透過鐵道文化博物館、「綠綠台中」雙軸計畫、台中大車站計畫等3項都市發展策略，發展向北軸線並串聯周圍文化資產，打造站前新風貌。

台中市政府都市發展局長王俊傑指出，新的台中火車站坐落在舊站的東北側100公尺，隨新站落成啟用，交通與人潮動線也將隨之北移，因此市府將結合現有的台鐵停車場、市有建國市場與國防部所管的南京新村土地，辦理都市更新進行整體開發，發展向北軸線串聯干城地區。

林佳龍認為，百年來市民的生活都受到火車站座標軸線影響，而台中又是中台灣的中心城市，市府須宏觀的視野妥善規劃新車站周圍土地，要讓新車站乘載下個100年的任務，同時帶動區域整體發展。

對於鐵路高架化第一階段工程及台中新火車站將啟用，林佳龍強調，配合通車時程的急迫性，請各局處就各自負責事項加緊辦理，務必讓旅客進出都能順暢。

交通局長王義川則說，雖然交通部已辦理履勘，但因履勘委員對新車站內部動線提出許多意見，因此他建議交通部不要為通車而通車，應讓一切就定位後再通車，讓市民可以順利與安全進出新車站。1050829

(中央社)