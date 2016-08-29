東港地標「地球儀」拆掉了！民眾喊回憶沒了

佇立東港鎮35年的地球儀，29日因美綠化工程遭拆除，民眾頻喊回憶破碎了。(謝佳潾攝)

東港鎮公所執行光復路第3期綠美化工程，29日拆除佇立35年的地球儀指標，民眾見狀後不捨回憶破碎，指責鎮公所浪費公帑，但公所表示這是在執行4年前已規畫好的工程，且是因地球儀的水泥基座無法遷移，才會迫於無奈拆掉。

東港鎮公所主任秘書劉佳郎表示，4年前公所向營建署申請經費，規畫光復路一帶綠美化工程，日前進行到第3期，施工地為轉進牌樓後約80公尺處及東昇餐廳前公園，2處地上有扶輪社捐贈的地球儀及蔣公、國父銅像，是陪伴東港人多年的回憶，在工程施作時一定有考量。

「我們有想辦法保存。」他說，曾經打算將地球儀移至河堤公園存放，但因水泥基座過重加上球體為玻璃纖維所做，30逾年下來即使中間經過維修，也已達脆弱無法完整遷移的程度，因此在與扶輪社多重商討下，決定就地拆除，但2銅像確定移到兒童公園擺放。

「當然會不捨，但一定尊重公所的政策推動。」東港扶輪社社長蔡進祥說，1991年扶輪社因應環保愛地球主題，建置地球儀送給鎮公所佇立在光復路上，長久以來儼然已成東港在地指標，如今因各項考量無法再繼續陪伴大家，多少感到惋惜，但只要是對東港好的建設，仍會支持。

當地居民對地球儀拆除一事，多數抱持不捨及批評，有民眾反問鎮公所有錢拆建設為何沒錢蓋停車場，公所對此回應指出，停車場屬於都市計畫，與綠美化工程並不相關；興東里里長陳銘修則表示，地球儀並非歷史文物，有更新的必要。

(中時)