還給學生乾淨校園！東隆國小欲註銷抓寶熱點

東港東隆國小前為寶可夢玩家抓寶熱點，帶來不少環境衛生問題，校方擔心打掃學生成苦主及影響教學品質，已在研究註銷熱點事宜。(謝佳潾攝)

屏東縣東港鎮東隆國小大門前是寶可夢熱點，暑假深夜期間可見大批玩家聚集抓寶，不僅影響附近住戶安寧，也為環境衛生帶來困擾，每到隔日即可見菸蒂散落滿地；29日全台國、中小開學，東隆國小已準備上網註銷熱點，還給學生乾淨校園。

「聽說可以上網註銷抓寶熱點。」東隆國小校長溫在成說，東港鎮有3大寶可夢熱點，沒想到學校也在其中之一，暑假期間已有人群聚集現象，擔心開學後影響學生上課情形，因此有英文老師正在研究註銷方式，如果可行一定會將熱點取消，畢竟學校不是營利場所。

「民眾開心抓寶卻苦到打掃學生。」他說，寶可夢帶來的抓寶熱潮，在開學當天並沒有發生嚴重的負面影響，暑假白天可見10至20人聚集抓寶，但今日只見個位數，所以尚未出現妨礙教學的現象，但是玩家們留下的垃圾，卻苦了打掃的學生。

溫在成說，為了因應寶可夢玩家帶來的環境衛生問題，特地在大門人行道上擺放垃圾桶，希望民眾在玩樂時也要注意垃圾問題，暑假期間，垃圾桶總是滿出垃圾，地上也不少菸蒂，當時真擔心學生開學後會因垃圾問題感到煩悶，所幸開學當日的垃圾量有減少。

東港警分局在開學當天，也到學校周遭執行護童勤務，落實人民保母的形象，同時也不忘再三提醒汽、機車駕駛，遵守交通規則不可一面行駛一面抓寶，也不能違停抓寶妨害交通。

(中時)