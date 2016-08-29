彰化縣長魏明谷赴日招商 借鏡大阪都更案例

彰化縣長魏明谷率團赴日本招商，借鏡大阪都市再生案例。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷，29日拜會大阪市都市整備局，參訪著名的阿倍野整體開發地區，汲取日本推動都市更新的成功案例經驗。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷，29日拜會大阪市都市整備局，參訪著名的阿倍野整體開發地區，汲取日本推動都市更新的成功案例經驗。（彰化縣政府提供）

彰縣府正積極打造彰化東區都市計畫作為新都心，未來都市更新，更希望結合綠能，成為環保城市，縣長魏明谷率團出訪日本招商，29日拜會大阪市都市整備局，參訪著名的阿倍野整體開發地區，汲取日本推動都市更新的成功案例經驗。

縣長魏明谷表示，台灣當前經濟發展效益並沒有充分反映到都市更新及居住環境品質的改善，都市的舊市區缺乏公共設施，都市機能不彰，亟待改善，目前縣府就積極規劃彰化市東區都市計畫等，作為未來新都心，並進行都市機能改善，提升縣民生活環境品質。

魏明谷表示，大阪市約269萬人，是日本人口第3多的城市。阿倍野區是南大阪的門戶，每日有76萬人進出阿倍野車站。阿倍野都市再生計畫佔地28公頃，自1976年開始都市更新，已新建29棟大樓。計畫臨近阿倍野摩天大樓HARUKAS有60層，高300米，是日本最高的摩天大樓。大阪市阿倍野推動都市再生實現經濟再生並藉此滿足改善都市抗震、防災需求。

魏明谷說，透過參訪大阪市阿倍野都市更新的經驗，希望藉由大阪市都市更新成果，做為未來彰化縣辦理都市更新、活化城市、改善都市機能等重要學習例子。彰化縣為台灣歷史古城，未來縣府加速推動都市更新計畫、舊市區活化再生政策，更期望政府與民間透過公私合作機制達到雙贏局面。

(中時)