亞洲青棒賽》今井達也火球150km 想對決陳琥

陳琥（左）與日本隊強投今井達也（右）相見歡。（黃國峰攝）

中華隊總教練鄭明堂表示，歡迎各國來打球，但冠軍獎盃要留下來。（黃國峰攝）

2016年第11屆U18亞洲青棒錦標賽將於30日在台中開戰，由甲子園明星隊組成的日本隊也是中華隊的頭號勁旅，兩隊將在31日晚間進行交手，而日本媒體也派出約15家媒體來台，大陣仗進行報導，其中又以今井達也最受矚目。

日本隊連續3年派出甲子園好手來台參賽，而今年陣容中，今井達也的關注度最高，他是今年甲子園冠軍隊作新學院的王牌投手，球速可飆破150公里，今年率領日本隊來台參與亞青賽。他在21日才落幕的甲子園賽事中，5場出賽都是先發，其中有4場完投，隨後就加入U18日本隊集訓。

本周隨隊來台參與亞青賽，今井達也表示，先前比完甲子園當然有些疲累，但也很快的從奪冠的興奮感中轉換心情，全力拚這次亞青賽，而之前頻繁出賽的疲勞也都已消除，目前身體狀況沒問題。

除了今年甲子園優勝投手今井達也之外，藤平尚真、寺島成輝、高橋昂也則被日媒封為今年日本隊「Big 3」，陣中合計有5名投手球速超過150公里，今井達也認為，今年日本隊其他投手水準也都非常高，大家都會很努力表現出自己最好的球技。

而今天出席記者會時，今井達也被安排和中華隊「二刀流」陳琥合影，今井達也雖然不認識陳琥，但對於初次見面的印象，今井達也認為他體格好、看起來有非常爆發力，屆時若有機會對決，光靠力量硬拚應該是沒辦法，要靠自己的投球表現來壓制，而他也很期待有機會和陳琥交手。

(中時電子報)