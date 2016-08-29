陸媒：雙城論壇再顯九二共識是交流基礎

中國大陸國台辦管理的官媒今天刊出評論文章指出，台北、上海雙城論壇的舉辦再次向台灣各界宣示，「九二共識」是兩岸交流不可動搖的政治基礎。

大陸國務院台灣事務辦公室管理的新聞網站「中國台灣網」刊出署名特約作者「且十」的評論文章指出，雙城論壇的成功舉辦，由多種因素促成，更重要的還是兩岸關係的重要性決定的。

文章列出此次論壇順利舉辦的4個意義。其一是，雙城論壇的舉辦再次向台灣各界宣示，「九二共識」是兩岸交流不可動搖的政治基礎。

文章說，雙城論壇似乎給予「兩岸還有聯繫管道的假象」。上海市長代表沙海林的演講和回答記者的提問，都在告訴台灣各界，「九二共識」是兩岸交流牢不可破的底線，兩岸交流障礙在不承認「九二共識」。

文章列出論壇順利舉辦的意義還包括：城市交流對基層交流的帶動作用；兩岸和平發展仍然是台灣的主流民意；民眾和基層是兩岸交流的主角。

文章說，這屆論壇的時間點，更顯示出以城市交流帶動基層互動，以城市論壇為兩岸青年開啟機會之窗，以城市論壇推動兩岸交流的特殊意義。

文章說，城市交流是介於政府與民間的交流，融合政府的組織牽引力和民眾參與的活力，既有政府立場的宣示，又有民眾參與的靈活，在兩岸交流中具有承上啟下的作用。1050829

(中央社)