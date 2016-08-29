詐欺男白吃白喝又白嫖 竟嗆「是他們歡喜甘願」

余姓詐欺慣犯以試乘名義借價值不菲的重機車拍照，以此抬高身價取信被害人。（李義翻攝）

國中肄業余姓男子，靠著三寸不爛之舌及人性貪念，騙得一堆人團團轉，有人借他數百萬元，有人買名牌手機衣物送他，連夜夜笙歌加帶小姐出場都幫他買單，最後被揭穿騙局時，他竟毫無愧疚地說「那是他們心甘情願的」，令被害人為之氣結。

有詐欺、恐嚇、妨害性自主前科的52歲余男，詐欺經歷豐富，30年前即開始犯案，也多次進出監獄。

棲身在月租金5000元的三夾板隔間套房，出入以腳踏車代步，卻聲稱是要出售2億元土地的田僑仔。

余嫌深知人要衣裝的道理，身穿名牌，還刻意跑去機車行佯裝要購買3輛總價300萬元的哈雷機車，利用試車時拍照，藉此炫耀身價，取信被害人。連知名的命理師南下出外景錄節目被他撞見，都佯稱粉絲要求合影，再持照片對外宣稱人脈交遊廣闊。

今年8月，余嫌騙稱有1筆價值2億元土地要出售，若成交願支付1千萬元斡旋金，時值房地產低潮，高額佣金令古姓業者大為心動，把他奉為財神爺。

余嫌又騙稱老婆節儉，不喜歡他購物血拚，騙取古男買名牌衣物及蘋果手機，還要傳簡訊給他「這是我送給你的禮物」以取信老婆，被騙得團團轉的古男完全依著余嫌編的劇本做。

古男還連續1周帶他上酒店，連帶小姐出場的費用都買單，花費達103萬元，直到余嫌失聯避不見面，才驚覺受騙報警。

左營警方花了好大氣力，才循線把正在酣睡的余嫌逮捕，諷刺的是，他竟在套房裡供奉一尊土地公，每天膜拜祈求心安。

警方清查他的詐欺素行，發現他在102年因恐嚇、詐欺案件入獄服刑1年，竟有1名販賣醫療器材的陳女子探監52次，幾乎是每周都去。

警方懷疑是否有隱情，請陳女說明，她才說出6年前提著多件行裡搭火車遇到余嫌，余嫌好意提行裡，談吐也不俗，就交換電話。2年後，她突然接獲余嫌電話邀約吃飯，還向她購買醫療器材。

雙方熟識後，余嫌用各種藉口借錢，陳女被騙得團團轉，甚至連房子都賣了，先後借給他600萬元。密集探監，只是期盼余嫌多少能還她一些錢。

面對一干受害人，余嫌卻是無所謂模樣，指「是他們歡喜甘願」，令人氣結，警訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。

(中時)