雄三誤射亡羊補牢 授權碼區分訓練模式

7月初海軍金江艦誤射雄三飛彈，海軍參謀長梅家樹今天表示，已改進飛彈發射機制和訓練模式，包括調整火線接頭的硬體設計，並用不同的授權密碼區分訓練模式和作戰模式。

海軍金江艦7月1日誤射雄三飛彈造成翔利昇漁船船長黃文忠死亡，國防部今天下午舉行記者會公布雄三誤射事件的行政調查報告。

媒體詢問未來要如何避免類似事件再度發生？梅家樹表示，海軍已和國家中山科學研究院共同檢視在不影響整體作戰效率下，在機制上精進安全防護。

梅家樹說，第一部分是硬體設計上的調整，作戰使用的火線安全接頭只在正常實彈射擊時才會領出安裝，平時使用另外一個接頭，專門做測試用的，且用顏色區分。

第二部分是系統授權，梅家樹說，系統人員開機後要輸入密碼，後面可任由操作手操作，這部分也列入改進，若進入實彈射擊模式，密碼權限會更嚴格。

梅家樹進一步解釋系統授權的細節，精進的方式是區隔訓練模式和作戰模式；訓練模式很單純，不用接任何火線安全接頭，訓練時就由一組操作人員輸入開機密碼，選擇這個密碼開機之後，就只能操作訓練模式。

作戰模式再分為兩部分，梅家樹說，第一部分是作戰模式下的測試，接上「測試訓練模擬器」（TTS）時，還是會授權操作人員操作，但輸入密碼之後，如果像這次誤射事件一樣接在實彈上，系統在操作程序時，會把發射線路切斷，不允許操作手繼續操作。

梅家樹說，第二部分是真正的作戰模式，不管是實彈射擊演訓或實戰狀況，授權碼必須由艦長管制，且授權碼會定期更換；系統備便後由艦長輸入密碼，才允許接上實彈進行射擊程序。1050829

(中央社)