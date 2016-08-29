80歲夫婦白內障摘除手術 恢復視力

▲80歲蘇老先生和太太，失明已近2年，醫師李尹暘（左）進行先進白內障手術後，助兩人重見光明。（黃文博攝）

一對幾近失明的80歲蘇姓老夫婦，四處求醫1年多，都沒有醫師敢開刀，生不如死，經人介紹到高雄榮民醫院台南分院，才由李尹暘率領的眼科團隊，為兩人施作先進的白內障手術，並持續半年多的治療，兩老最近始重獲光明，兩老最高興的是，能重新觀看電視節目。

高榮台南分院醫療部主任李尹暘表示，80歲蘇姓夫婦，20多年前，就因眼角膜感染，導致一眼失明，兩人都靠單眼視力，彼此互相扶持生活幾十年，近年來，兩人僅剩的一眼，又因白內障問題，導致視力惡化至0.05以下。

蘇老先生，兩年前，他和太太舉目所望盡是模糊影像，只剩一點微光，連走路都需兒女攙扶，更夾不到桌上的飯菜，四處找眼科醫師有1年的時間，但都沒有醫師敢替兩人開刀，生不如死。

今年初，經友人介紹到高榮台南分院，在眼科醫療團隊評估下，先後為蘇老夫婦施作先進的白內障手術，並經過半年多的耐心治療，最近蘇老先生的左眼視力成功恢復至1.0，蘇老太太的視力也進步至0.3，可以明顯看到物體，兩人重見光明後，感動地互相擁抱。

蘇老太太激動地說，一開始自己也沒有勇氣接受這種成功率很低的手術，更是擔心手術失敗，立即成為全盲者，但老伴在耳邊不斷鼓勵，用愛克服她的恐懼，讓她可以帶著僅存的愛上手術台。

李尹暘表示，高齡白內障患者瞳孔較小，手術相對困難，蘇姓老夫婦更合併有角膜混濁的狀況，手術視野較差，開刀風險相對更高。李尹暘醫師強調，他們都僅存單眼微弱視力，若手術失敗將導致全盲；若不動手術，生活起居均需他人扶助，這是造成醫師在手術與否的兩難。

台南分院院長王志龍表示，目前白內障手術的技術與安全性已較過去大幅進步，對於高齡的個案，只要患者願意聆聽主治醫師的意見，一定能創造雙贏。

(中時)