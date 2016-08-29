節水滴灌種網紋瓜 甜度衝高2度

農學碩士黃文慶用節水滴灌種阿露斯網紋瓜，甜度較他人衝高2度。（王文吉攝）

碩士青農黃文慶克服栽種困境，種出高品質阿露斯網紋瓜。（王文吉攝）

中興大學農學碩士黃文慶，畢業退伍後返回梧棲家鄉務農，他在國道4號下方闢建2分地溫室瓜田，取名「沐光農場」，栽種網紋洋香瓜，每株瓜苗僅留一果，雖然產量少一半，但使用「節水滴灌」系統，配合逆境栽培法，讓養分回流到果實內，甜度高出2度！

31歲的黃文慶對哈密瓜很有研究，他指出，阿露斯為日本品種，水多了會裂果，水少了瓜長不大，或是沒紋路、賣相差，而且栽培期較一般瓜多出20天，栽種技術為瓜類中最難。

黃文慶的種瓜之路並不順遂，第一年他使用微噴灌設施，水量不平均，種出的瓜有大有小，大的如壘球，小的就像兵乓球，賣相、產量極差，好在本身具有農學知識，他改用節水滴灌技術，除控制水量、養分，還可省水，克服阿露斯栽種困境。

一般地面式瓜田，每株瓜苗會留2至3顆瓜，2分地可種出3千多顆，但黃文慶採直立式瓜架栽種，每株只留一果，2分地產量至多1500顆，雖瓜量減少，但品質嚴格控管，一般哈密瓜甜度13至14度，他的哈密瓜甜度可達15度。

哈密瓜的病蟲害多，為避免蟲蠅危害生長，黃文慶幫溫室開雙保險，設置兩層紗網門，防堵蟲蠅入侵，而且不噴灑殺蟲劑、農藥。他說，在溫室內工作，若長期接觸農藥，人會不舒服，哈密瓜有殘留農藥，消費者也不安心。

(中時)