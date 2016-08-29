大軍壓境 菲政府擬一舉剿滅阿布沙伊夫

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菲律賓政府將增派2500名士兵到南部深山，計畫隨後發動總攻擊，一舉剿滅殺害多名人質的恐怖組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天在菲律賓英雄節活動上向媒體表示，「我們即將對阿布沙伊夫發動總攻擊，我們會增派5個營士兵，大約有2500人，這還只是在蘇祿省（Sulu）而已。」

目前菲國軍方約已部署5000名士兵在蘇祿省戰略地點。

成立於1990年代，阿布沙伊夫組織活躍於蘇祿省與塔威塔威省（Tawi-tawi），這兩個省分都是位於菲國西南隅的島嶼。今年6月以來，這個組織已經將3名綁來的人質斬首，其中2名是加拿大人。

羅倫沙納說，軍方目前正加強清剿作業，過去5天來已在蘇祿省叢林擊斃21名阿布沙伊夫分子。

然而，軍方未能救出阿布沙伊夫手中的其他人質。

羅倫沙納說，阿布沙伊夫化整為零，把人質藏在民宅裏。他推測阿布沙伊夫不會再殺害手中的人質，因為他們還需要用人質來勒索金錢，以籌措運作經費。

在即將對阿布沙伊夫發動大規模攻勢之際，羅倫沙納表示，軍警單位也將提防恐怖分子在都會地區製造混亂，作為分散政府軍清剿力道的策略。1050829

(中央社)