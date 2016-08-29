睽違70年彬龍再會談 緬甸和平長路漫漫

緬甸時隔近70年將再度舉行彬龍會談。1947年為爭取緬甸脫離英國殖民獨立建國舉行彬龍會談，而8月底舉行的21世紀彬龍會談則是要停止境內武裝衝突，建立和平民主的緬甸。

緬甸政府已經決定，彬龍會談未來將每6個月舉辦一次，希望透過漸進式的會談協商，達成各股軍事組織徹底放棄戰鬥，終止武裝衝突目標，讓國家走向和平，振興經濟，實現民主自由繁榮的緬甸。

緬甸政論家尹茂策表示，說來十分諷刺，當年的彬龍會談是為讓緬甸脫離英國殖民獨立建國，允許各民族擁有自治權，也就是各民族可以擁有自己的武裝勢力，不過，也因此種下緬甸獨立建國後，各山頭勢力持續不斷與政府軍對抗，民不聊生。

自治邦間各種勢力消長和糾纏的複雜關係，導致各邦間也有武裝衝突，軍政府專政半世紀來，緬甸一直處於內戰狀態，如今要再度舉行彬龍會談，尹茂策認為，和平是否能夠就此到來，他不敢斷言，但能夠坐下來談，總是好的開始。

不過尹茂策表示，逾50年來，包括北部撣邦和克欽邦，西部的若開邦和欽邦，以及泰緬邊境的克倫邦都有武裝組織或團體，且單一民族組成的邦之中，還有數支武裝勢力，不但各武裝勢力與政府軍有衝突發生，相鄰近的民族之間也會有零星戰鬥發生，主要是爭奪經濟財源，尤其在山區的玉石礦脈或珍貴林木或能源。

根據緬甸政府公布的會談規畫，目前同意參加會談的共有18支民間武力，包括克倫民族聯盟、克倫民族解放軍、克倫佛教徒軍、全國學生民主陣線、帕歐民族解放組織、若開解放黨、欽民族陣線、撣邦獨立軍、克欽獨立軍、新孟邦黨、撣邦軍、克倫尼民族進步黨、若開民族委員會、拉祜民主聯盟、佤族聯盟、佤邦聯合軍、孟拉軍和以觀察員身分參加的那加民族軍。

但果敢同盟軍，德昂民族解放軍和若開軍3股武裝勢力已經確定不參加這一次彬龍會談。雖然緬甸國務顧問兼外交部長翁山蘇姬已經邀請聯合國秘書長參加彬龍會談的開幕，希望國際社會都能見證到緬甸和平會談已經揭開序幕，但會談過程能否平順，有待觀察。

緬甸問題專家表示，緬甸的問題太過複雜，加上反抗武裝勢力擁有豐富的資源，在財務上不會出現問題，政府軍久攻不克，問題已經數十年了，想要透過和平會談來解決，真的不簡單，何況就在舉行會談前，緬甸政府軍還砲火猛烈去轟炸克欽軍，並與德昂軍發生戰鬥。

不過要解決數十年來各據山頭的武裝勢力，要讓他們放棄武力歸順中央，談何容易？緬甸正規軍都難以消滅他們，希望透過會談曉以國家民族大義，為大局著想，但要他們放棄現有資源和既得利益，恐怕需要更長的時間和智慧，政府要能夠拿出更多利益來換取和平。

在泰國有超過100萬名緬甸勞工，大部分是從事漁業、碾米和建築業等工作，在今年6月時翁山蘇姬訪問泰國時，一名在泰國漁港的緬甸勞工表示，最大的希望就是緬甸政府真正邁向和平進步，能夠將經濟弄好，這樣他們就不必離鄉背井，在自己的家鄉就有工作機會，這是所有移工的願望，相信也是所有緬甸人的衷心期待。1050829

(中央社)