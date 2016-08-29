強颱「獅子山」大迴轉 直撲日本東北

10號強烈颱風「獅子山」在沖繩附近海面滯留多時，眼看將南下脫離日本，卻突然來個大迴轉，29日掃過日本伊豆群島的八丈島後，30日恐直撲日本東北地方再朝北前進。關東、東北、北海道的機場29、30日的航班可能受影響，各航空公司呼籲旅客要隨時注意最新的飛航消息。

日本氣象廳指出，八丈島29日淩晨4時左右進入「獅子山」的暴風圈，颱風於下午6時從八丈島東南東方約340公里的海上，以每小時25公里的速度往東北前進，北日本及東日本30日清晨起要嚴防狂風暴雨。

氣象廳預測，獅子山30日將加快速度，並改變路徑朝西北前進，暴風圈會夾帶著很大的雨勢接近關東和北日本，很可能從東北地方登陸，故呼籲民眾要做好防颱準備，嚴防狂風、暴雨、大浪和河川氾濫、土石流災害等。

以北日本為主的地區每小時降雨量可能超過80毫米，尤其是東北的部分地區雨量可能破紀錄，超過往年8月整個月的雨量。

氣象廳指出，獅子山颱風的路徑相當罕見，而且自1951年統計以來，沒有從太平洋登陸東北的前例。這次獅子山若登陸日本，則是1個月內有4次颱風登陸，是1962年8月以來的第3例。

獅子山的中心氣壓為950百帕，中心附近最大風速為每秒40公尺，最大瞬間風速為每秒60公尺，中心半徑110公里以內的風速達每秒25公尺以上。

(中時)