蔡英文民調直直落 余天：最擔心內閣講話不用腦

民進黨新北市黨部主委余天（左），今天下午談到花蓮市長選戰敗選及立委段宜康失言風波，顯得一臉無奈。（孟祥傑攝）

民進黨新北市黨部主委余天（左），今天下午談到花蓮市長選戰敗選及立委段宜康失言風波，顯得一臉無奈。（孟祥傑攝）

蔡英文總統執政百日，施政滿意度民調直直落，民進黨新北市黨部主委余天今天（29日）表示，推動改革不可能百日就能見效，但他最擔心的是「內閣總是有些人講話不用大腦」，當媒體進一步詢問所指為何，他趕緊笑著說：「別問我是誰，我說的是我自己剛開過腦啦！」

余天今天下午舉辦上任新北市黨部主委後首次媒體茶會，他表示上月25日赴總統府與蔡總統會面時，提醒她因為選民太過期待新政府上台立即改革成功，所以不要太在意民調結果，繼續照自己的理念推動改革就好，蔡總統當場笑著回答說：「我知道，我也是這麼認為的！」

余天提及花蓮市長選舉結果時直言，民進黨這場選戰敗選，主因為黨中央提名與輔選問題，民進黨應該還有人才能出來選，最後輸在走「繼承遺志」、「家族傳承」的老路，只是蔡總統身為總統與黨主席，只能概括承受敗選責任。

余天說，民進黨以前常批評國民黨把選舉當成家族事業，不是「代夫出征」就是「代父出征」，但現在時代變了，年輕選民不會接受這種思維，民進黨追求改革，更不應該走這條路。

他強調，他不是針對張美慧，因為他從來都不贊成這種模式，他認為參選縣市首長跟選一般民代不同，必須要推出有實際行政經驗的人才才對，走家族傳承的路甚至打悲情牌，已不符合時代趨勢與選民期望。

談到立委段宜康公開在臉書直說鄙視花蓮選民，余天嘆了一口氣說：「小段講話老是這麼衝，這真的不好，我也很不喜歡他這種發言的方式。」他表示，有機會的話，他會勸勸段宜康。

余天還指出，目前兩岸關係似乎陷於停頓狀況，他當面向蔡總統建議可仿效韓劇模式，由演藝圈與對岸合作，透過演藝界文化交流，來帶動經濟、文化發展，政府也應取消對置入性行銷的限制，讓國家、企業一起動起來，蔡總統表示會請文化部長鄭麗君和他討論。

余天表示，民進黨在全國8區舉辦;「東南亞語親子歌唱比賽」，做為推動新南向政策的主軸之一，新北市區已截止報名，共25隊報名參賽，將於9月4日下午1時在三重社教館登場，歡迎民眾到場為參賽者加油打氣，但他也不忘為自己在11月12日於北市南港展覽館舉辦的個人演唱會打廣告，希望媒體幫他宣傳一下。

(中時)