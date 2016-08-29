《那些年》原唱遭爆演出頻出錯？拿百萬被要求唱到滿意為止落淚

胡夏因參加歌唱比賽奪冠從而出道。（圖／本報系資料照）

胡夏近日遭人爆料拿百萬接商演，過程中卻頻出錯，遭主辦方要求重唱唱到滿意為止竟落淚。（圖／取材自全明星探）

26歲歌手胡夏頂著第6屆《超級星光大道》冠軍光環出道，至今陸續推出5張專輯，2011年為電影《那些年，我們一起追的女孩》獻唱主題曲《那些年》紅遍兩岸三地，唱功備受肯定的他，近日卻遭人爆料，指稱他拿了50萬人民幣（約238萬新台幣）商演費，過程中卻頻頻出錯，被老闆要求唱到滿意才能離開，現場甚至有人拍到了他落淚畫面。

據《全明星探》報導，有人爆料胡夏出席了在無錫的商演活動，指出他拿了高額費用，但表演過程中卻頻頻出錯，連微商老闆要求他唱自己寫的歌也很不配合，活動結束後胡下遭主辦方攔住，要求他回到舞台上繼續唱，獨自唱到滿意才能離開，最後直到凌晨1點才離開，現場甚至有粉絲拍到了胡夏流淚的照片。

胡夏遭人爆料演出不專業，拿錢演出卻頻出錯。（圖／取材自全明星探微博）

胡夏被主辦方要求重唱，只要唱錯1個字就切掉音樂重唱。（圖／取材自全明星探微博）

事情傳出後引發網友熱烈討論，不少人認為場商沒錯，直說：「花這麼多錢看不到滿意表演，是我也不幹」、「流淚會不會太誇張？玻璃心？」、「說到底是歌手不夠強大，下次換找別吧」，但也有人四處蒐證還原現場狀況，表示是主辦方太過強人所難，爆「唱錯1個字就重唱」、「留胡夏自己在台上唱根本汙辱人」紛紛替出道多年，始終未傳出負面新聞的胡夏抱不平。

不過事後這則爆料被人發現「只爆半套」，胡夏其實並沒有在哭，而是在推眼鏡，而非專業者並非他而是舞台音效師，表示當天胡夏要求試音卻遭拒絕，最後他只能上台演唱2首曲目，演出後也很有禮貌的90度鞠躬感謝到場來賓，欲離開時卻遭主辦方武力攔住，「逼迫」他唱企業歌曲，且不容唱錯，當時舞台正在拆除，性格溫和的胡夏雖然一度禮讓，卻依然遭到了對方惡意羞辱。

(中時電子報)