新北中和土地公文化祭開跑　拜神還可抓寶

中和區公所今天在市府舉辦「土地公文化祭」活動記者會，因《Pokemon Go》遊戲正夯，連土地公、土地婆也趕上時代潮流，揪民眾一起到烘爐地南山福德宮一起健行兼抓寶。（孟祥傑攝）

中和區公所今天在市府舉辦「土地公文化祭」活動記者會，因《Pokemon Go》遊戲正夯，連土地公、土地婆也趕上時代潮流，揪民眾一起到烘爐地南山福德宮一起健行兼抓寶。（孟祥傑攝）

新北市府、中和區公所9月4日將在烘爐地南山福德宮舉辦「105年新北市土地公文化祭」，除了健行運動外，還有土地公創意造型比賽、摸彩抽機車等活動，另挑戰闖關活動成功者，還能得到土地公加持的發財金，歡迎民眾參加。

中和區公所今天（29日）在市府舉辦活動記者會，區長柯慶忠表示，烘爐地南山福德宮除了是知名宗教景點外，時下正夯的《Pokemon Go》手機遊戲，也在南山福德宮設置多個補給站、武道館，廟方活動當天將全天候撒花，歡迎民眾一起來運動、敬神、摸彩兼抓寶，「有求（球）必抓寶in」。

中和區公所指出，中和地區人口超過40萬，各類土地公廟多達70間，形成特有文化，其中烘爐地南山福德宮以靈驗聞名，並以109公尺的土地公像，成為中和地標，香火鼎盛，而通往正殿的「好漢坡」更是體力與耐力的挑戰，是北台灣最有名的宗教景點之一。

今年土地公文化祭規畫集章地圖，只要完成5站集章就可參加摸彩，獎品總值超過20萬元，包括特獎電動機車、iPad mini4、智慧手機等，現場還有土地公創意造型比賽、手作DIY、打卡送拍立得全家福相片等。

主辦單位今年也準備500個925純銀元寶，民眾到大會服務台報名後，就可參加在正殿舉行的擲筊活動，只要擲出聖筊就可獲得一錠銀元寶，限量500個；以網路事先報名者，還可獲土地公加持的「福氣水」。

(中時)