長榮百合國小開學，家族共食迎新生

長榮百合國小開學迎新，舉辦傳統排灣族的Pukizing，大家共食一鍋小米粥，象徵大家往後都是一家人。（潘建志攝）

長榮百合國小開學迎新，由學長姊帶新生邊玩邊認識校園，提早融入學校生活。（潘建志攝）

屏東縣長榮百合國小開學日舉辦「大手牽小手，長百探索趣」活動，全校學生分為6個家族，老師設計闖關活動，由學長姊帶新生邊玩邊認識校園。之後也舉辦傳統排灣族的Pukizing（共食文化），象徵大家往後都是一家人，要一起同甘共苦。

長榮百合將學生分為百合、太陽、陶壺、彗星、百步蛇、青銅刀6個家族，由學長姊帶領學弟妹，每天要負責區域打掃，每周也有家族時間，內容有講故事、部落社區服務等。新生入校後，就像《哈利波特》的霍格華茲學校一樣，會分到不同家族。

昨日開學學校特地舉行歡迎儀式，6年級學長姊做為部落會議議長，為新生戴上花環，歡迎加入成為家族一分子，新生們也自我介紹。學校安排6個闖關遊戲，由學長姊帶新生們玩，熟悉學校環境。

闖關內容包括說書、兩人三腳、校歌挑戰、自然觀察、垃圾分類、編織花環等，學生們都玩得很開心。校長陳世聰說，小家制度是以混齡學習為依據，達到彼此共學互助，也增進不同年級的情感，這也和傳統排灣族人家屋系統的社會運作基礎相關。

活動最後也舉辦排灣族傳統的Pukizing（共食文化），煮了一大鍋小米粥，每個人拿著一根湯匙，從鍋中挖一匙來吃，象徵每個人都是學校的一分子，大家都是生命共同體，往後要同甘共苦。

(中時)