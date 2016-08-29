雄三誤射 海軍：一連串疏漏造成

7月初海軍金江艦進行甲類操演時誤射雄三飛彈，海軍參謀長梅家樹今天表示，從認知錯誤到領取接頭到火線安裝到操作模式，雄三誤射是一連串疏漏造成，海軍痛心面對這些失職。

海軍金江艦7月1日誤射雄三飛彈造成翔利昇漁船船長黃文忠死亡，國防部今天下午舉行記者會公布雄三誤射事件的行政調查報告。

梅家樹在記者會中表示，這件事是一連串未遵守紀律且不熟悉專業造成的；第一個重大錯誤是領取火線安全接頭一次最多2枚，且當天進行甲類操演的飛彈只有1枚，幹部在工作計畫上沒有做規劃，才會讓士官長領取到4枚火線安全接頭。

第二個重大錯誤是射控士官長陳銘修個人認知錯誤，梅家樹說，陳銘修認為測試時除了發射鍵不按下之外，要讓測考官看到全系統備便，包括火線信號和飛彈信號；因此當天其實是在高風險狀況下，進行陳銘修個人認知的錯誤設定，當天也不該接上4個火線接頭。

第三個重大錯誤是幹部沒有在場督導，梅家樹說，按照規定火線安全接頭接上實彈，幹部包括兵器長許博為和陳銘修必須全程督導，但在船上沒有做到，最後只留中士高嘉駿在現場；而高嘉駿自行演練程序，對系統處在什麼狀態下沒有士官長這麼熟悉，高嘉駿想演練測考程序，造成疏漏。

梅家樹舉例，陳銘修求好心切，包括火線、系統和飛彈都希望裝備到最完整的狀態，讓測考官看到，從認知錯誤到領取接頭到火線安裝到操作模式，是一連串的疏漏；從開始到發生，有非常多失職，海軍很痛心面對。

此外，國防部的行政調查指出，金江艦在年度甲操前1天，仍執行105-1飛彈警戒任務預演，測考當日艦長林伯澤少校參加105-1精準飛彈射擊警戒區對航前會議，媒體質疑這是否過度操勞？

國防部代總督察長吳寶琨表示，甲操對一個船或艦長來講，都是很重要事情，叫他們進行甲操又做其他事情會分心，已請海軍司令部改進，以後不會發生這樣的事情。1050829

(中央社)