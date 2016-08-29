1天吃6餐 心血管疾病死亡風險降3成

我要評比

研究顯示，相較於1天吃3餐或4餐者，1天吃6頓正餐或點心能降低心血管疾病死亡風險超過30%。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這些日子以來，醫師花費許多時間告訴患者，要減少攝取食物而非多吃。

然而，這可能有所轉變，研究人員發現，1天攝取至少6餐，可能成為對抗心臟疾病的秘訣。

至關重要的是，即使超過男性每日2500大卡和女性每日2000大卡的建議卡路里攝取量，似乎仍可降低心血管疾病死亡風險。

這項發現可能促使人們重新思考飲食習慣。英國健康專家長期以來建議患者3餐定時定量，將兩餐之間攝取含糖點心和高脂食物的機會降到最低。

不過發表於「流行病學年鑑」（Annals of Epidemiology）的最新研究顯示，此舉恐使心臟健康惡化。研究人員認為，人體一次代謝少量能量較佳。

兩餐之間相隔許久後攝取大量食物，較可能使新陳代謝系統超過負荷，誘發第二型糖尿病和促使脂肪堆積，也就是心臟病的主要風險因子。

反之，按時少量進食可能有益心臟健康。

然而研究人員警告，只有在攝取大量蔬果和少量垃圾食物的情況下，1天6餐才能發揮效益。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）和巴爾的摩大學（University of Baltimore）的這項研究，追蹤近7000名成人長達14年以上。

當研究人員追蹤他們超過10年時發現，相較於1天吃3餐或4餐者，1天吃6餐以上者死於心血管疾病的機率少了32%。（譯者：中央社劉文瑜）1050829

(中央社)