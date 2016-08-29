日月潭泳渡將登場 操作空拍機要申請

日月潭國際萬人泳渡9月4日舉行，前總統馬英九將參加泳渡，為求活動順利，今天辦祈福儀式；活動期間操作空拍機須先申請。

第2屆日月潭公開水域游泳錦標賽、第34屆日月潭國際萬人泳渡，將在9月3日、4日分別登場，南投縣長林明溱今天率副縣長陳正昇、教育處長彭雅玲、衛生局長黃昭郎、魚池鄉長陳錦倫等人，到日月潭朝霧碼頭進行祈福獻禮儀式，祈求活動平安順利。

祈福儀式由中寮鄉台灣道教總廟玄義宮協助，依循古禮進行，眾人手持清香，由林明溱代表獻花、獻果、獻文疏，誠心祈願，祈求風調雨順、國泰民安、縣運昌隆、萬人泳渡活動順利、全體人員身體健康。

林明溱說，今年日月潭泳渡共吸引26國、2萬718人參加，首先登場是名次競賽型的挑戰賽，隔天才是適合全民的泳渡活動，除分散參加人潮，並希望參加泳渡的民眾可多花1天時間，留在南投旅遊，促進在地消費。

日月潭國家風景區管理處表示，泳渡活動兩天，禁止遙控無人機飛進泳渡空域，要用無人機拍攝泳渡活動的新聞媒體或玩家，須在31日前向日管處申請，註明無人機的操作人及觀察人、現場拍攝地點及時間，並負起無人機安全責任，經審核才核發拍攝許可。1050829

(中央社)