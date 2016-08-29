陳琥強投豪打 日媒喻「台灣的大谷」

中華隊投手陳琥（左起）與日本隊投手今井達也，王見王，互祝打出好成績。（黃國峰攝）

已在今年選秀首輪被中信兄弟選進的青棒「大物」陳琥，連續2年入選U18中華青棒隊，本周將在台灣力拚亞洲青棒錦標賽冠軍，這也將是他業餘生涯最後一場國際賽事，表現備受關注，而陳琥投、打「二刀流」的優異表現也引起日媒關注，更封他是「台灣の大谷」。

陳琥今年已520萬簽約金加盟兄弟，球團也讓他參與本周在台中舉行的亞青賽事，最後一次以業餘球員身份披中華隊出賽，陳琥依舊要發揮投、打「二刀流」實力幫助球隊，但即使連兩年參與U18賽事，早已身經百戰的陳琥還是坦言有些壓力。

這次日本隊派出甲子園明星隊來台參賽，日本也有約15家媒體超過30人前來採訪，中華隊將在31日與日本隊交手，陳琥也成了日媒關注的焦點之一，有日媒表示，陳琥投、打表現都非常出色，被譽為是「台灣的大谷翔平」。

而陳琥被問及對於大谷翔平的印象時，他說：「球速能投到160(公里)，又可以20轟，很不可思議。」日媒也好奇，陳琥未來是否會想朝大谷翔平「二刀流」的方式發展，陳琥說：「這是一個目標。」

至於日本隊陣中最受矚目的則是今年甲子園冠軍隊作新學院的王牌投手今井達也，29日亞青賽前的記者會上，陳琥也被安排和今井達也合照，但兩人都透露，原先並不知道彼此。陳琥說：「今井算是很頂尖的選手，很榮幸能跟他握手。」

雖然這次日本隊陣中有5名投手球速可達150公里，但陳琥表示：「U23(中華培訓隊)也很多這樣的投手。」U18中華隊藉由先前和U23中華培訓隊的多場交手，也都已漸漸能掌握速球。

(中時電子報)