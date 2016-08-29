上海學生地磨兒就讀，原民同學熱情歡迎

從小在上海長大的吳旻樺（右）到屏東縣三地門鄉地磨兒國小就讀一年級，原住民同學也熱情歡迎他。（潘建志攝）

曾在小英總統就職典禮演唱國歌的屏東縣三地門鄉地磨兒國小，今年來了1名從上海來讀書的新生吳旻樺，他的爸爸是台灣人，媽媽是大陸人，因父母非常認同學校的教育理念，特地在屏東租屋，由媽媽專職照顧孩子，希望給他不一樣的教育環境。

地磨兒國小這學期正式掛牌為「民族實驗小學」，除了國語、數學、英語採用排灣族本位教材外，也有1周2節的族語及民族課程，另外藝術、人文、健康課程也沒固定課表，完全由老師安排。

校長伍麗華表示，吳的父母上學期到學校參觀後，非常喜歡學校教育環境，希望讓兒子就讀。他們說，因為不想讓孩子受他們過去那種填鴨式教育，上網查詢後發現地磨兒是理想中的小學，特地到屏東實地參訪。

他們發現地磨兒有自己的教材，和傳統文化結合，也有部落的長者來上課，孩子和土地是有連結的，學生也善良、活潑、有禮貌，「可以成為真正的人，和自然共生」，因此排除種種困難，在屏東市租屋，即使每日單程20多公里接送也要讓小孩就讀。

今日開學學校迎新，原住民小朋友對這名來自大陸的同學熱情歡迎。吳旻樺說，他很喜歡台灣，台灣很好玩，有很多樹木，空氣特別新鮮，這裡的小朋友和大陸沒什麼不同，他非常適應，也不害怕。對於學校要學習原住民語，吳媽媽說，「不管到哪裡，都是要學習的。」

伍麗華說，旻樺知識豐富，對原住民學生是很好的刺激；相對的旻樺也能從在地學生身上學到很多，是很棒的良性互動。她說，學校因教育理念和教學特色受到許多家長肯定，今年有6名學生轉學來就讀，學校非常歡迎各地學生，讓學校更多元。

(中時)