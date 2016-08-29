許老三嗆姊姊「我有粉絲你們沒有」驚呆小S

小S近來會帶著女兒出席活動，但不打算讓她們進演藝圈。（圖／中時資料照）

小S日前為雜誌拍攝封面照。（圖／取材自微博）

藝人小S與老公Mike結婚多年，育有三個女兒，其中「許老三」鬼靈精怪的模樣，獲得許多網友喜愛，甚至有網友為她設立粉絲團，人氣直逼媽媽。日前小S接受雜誌專訪時，透露許老三和姊姊吵架時，竟脫口嗆「我有粉絲妳們沒有」，嚇得小S倒抽一口氣，決定糾正她錯誤的觀念。

小S日前接受香港《ELLE》訪問時，透露對於女兒許老三如此受歡迎，很是驚訝，同時也擔心名氣會令她產生驕傲。小S說，因為許老三出生時，和二女兒隔了有一段時間，久沒抱到嬰兒的狀況下，因此特別疼愛她，「加上她本身的個性不知怎麼特別有喜感，莫名其妙就很多人喜歡她。」

不過，小S近期發現許老三的得失心變得有點重，像是姊妹吵架時，她會嗆姊姊「我有粉絲你們沒有」，聽見女兒如此想法，讓小S決定要適時地糾正她的觀念，便告訴許老三「寶貝，妳有粉絲是媽媽的關係。」

雖然小S現在偶爾會帶著女兒們出席活動，但她表示純粹只是為了作紀念，並沒打算讓她們往演藝圈發展，除了怕女兒做不來，也覺得沒必要，「萬一她長大之後突然不紅了，在那邊酗酒哭喊當年我有多紅，然後從此一蹶不振⋯⋯這樣我也承受不住」，並霸氣說「我不想當星媽，只想當巨星。」

(中時電子報)