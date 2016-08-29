許厝遷校風波 地方要求讓人信服數據

我要評比

雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校遷校風波未解，地方今天批評中央迴避問題根源，他們不信任先前公布的調查，要求提出讓民眾信服的數據。

許厝分校學童因曝露在有害健康風險的污染環境中，行政院考量學童健康，必須做預防性的安置，因此決定遷校，卻遭家長反對，並在校園搭帳棚，要求原地上課。

對此，行政院今天重申既有政策立場，以維護學童健康為第一考量，衛生福利部、環保署、教育部今天下午也召開記者會，重申預防性安置政策的必要性。

中央部會重申，目前根據研究發現，校區與石化廠距離及學童尿液中硫代二乙酸TDGA濃度有關，遷校是為了孩子健康著想。

教育部也表示，孩子的成長只有一次，應該把孩子擺在優先；若許厝分校的環境改善，將來不排除再讓孩子回去就讀。

不過，地方仍持反對立場，重申不信任政府先前公布的調查結果，應提出令人信服的數據，同時強調明天上午前往行政院抗議的立場不變。

麥寮鄉中興村長許再發說，中央政府根本是迴避問題根源，若許厝分校有問題，分校所在地的中興村民也要一起做檢測，希望中央拿出令人信服的數據，不要讓地方汙名化。

許再發同時要求中央提出配套措施，並表示明天北上抗議行動不變，明天清晨7時各村各自集結上車，上午8時在西螺交流道集合出發赴行政院抗議。

許厝分校五育基金會主委許芳餘也表示拒絕遷校，認為在哪裡上課，並不是重點，中央應拿出讓人信服的數據；副主委許弘霖希望將老師送回分校上課。1050829

(中央社)