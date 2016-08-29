脫北漫畫家自嘲北韓生活 南韓迅速竄紅

北韓人民生活在饑饉和壓迫中，一點也不是當笑話的料，但是平壤動畫師崔成國逃到南韓後，創作網路漫畫，向南韓讀者呈現好笑的一面，4個月內大受歡迎。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，崔成國（Choi Seong-guk，譯音）的系列網路漫畫叫「勞動調查」（Rodong Simmun），取北韓國營媒體「勞動新聞」（Rodong Sinmun）諧音，故事描繪脫北者力圖要適應南韓快節奏生活。

36歲的崔成國在出版社辦公室說：「我是以資本主義的觀點講北韓的故事。用南韓的幽默談脫北者的生活，而且我認為人們發現這很好笑。」

崔成國用漫畫巧妙地指出，北韓來的人如何處理智慧手機應用程式和屋內水電等現在生活的便利。

另外，北韓人抵達南韓時會遭到問話，北韓人會把他們當成北韓的特務，心中想著是否會遭刑求。但實際上，南韓政府將提供他們住房，及2萬美元現金安家費。

還有漫畫直指北韓對領導人金氏家族的個人崇拜，例如一則漫畫顯示，人們不停地清潔村裡的泥巴路，好讓領導金正恩隨時可路過，「累的時候，就想想元帥（金正恩）吧」。

崔成國自5月推出系列網路漫畫，目前在南韓主要入口網站Naver已直逼排名最高的連環漫畫，讓他幾乎可以漫畫維生。

被詢問為何他的漫畫可受到南韓讀者歡迎，崔成國說：「想想看，有個朝鮮王國的國王，他出現在智慧手機上，那會不會很好笑？」

他說：「我的任務是展現，一個來自社會主義國家的人可以在資本主義社會成功。」

南韓目前有3萬多名脫北者，許多人因口音、或因為不懂南韓人習以為常的事物遭嘲笑。1050829

(中央社)