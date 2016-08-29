「先喝道」茶飲 進駐台中大遠百

「先喝道」茶飲體系8月底進駐台中大遠百開設全台第2店，單日熱銷逾千杯，銷售再創佳績。（圖／曾麗芳）

親赴「先喝道」茶飲台中大遠百分店坐鎮的古典玫瑰園集團總經理倪中慧，對台中新店充滿信心。（圖／曾麗芳）

台灣最大的下午茶體系-古典玫瑰園集團，旗下的「先喝道」茶飲品牌體系，全台展店動作快速又積極！繼進駐台北「誠品信義店」開設全台首家、單日熱銷逾千杯後，趁勝追擊、8月底進駐台中大遠百開設全台第2店、同時也是中台灣首家店。在大遠百櫃姐們的力捧下，單日熱銷逾千杯，銷售再創佳績。

親赴「先喝道」茶飲台中大遠百分店坐鎮的古典玫瑰園集團總經理倪中慧表示，由於消費市場反應熱絡，全台許多百貨商場都在主動爭取「先喝道」進駐設櫃，目前已確定9月8日將進駐台中大魯閣新時代購物中心，開設全台第3店；12月進駐高雄大遠百開設「先喝道」茶飲南台灣首家店；明年3月也已規劃進駐南紡夢時代開店。

「先喝道」茶飲體系定位為「最高品質、國民茶飲」的都會型品牌，由知名藝術家、古典玫瑰園集團董事長黃騰輝操刀店裝設計。建材以栓木、櫻桃木、金屬、玻璃、水泥粉光為主，運用低調、內斂、純粹的自然元素，展現富有生命力的質樸之美及文創意象；以綿延著時高時低的山稜線輸出牆面，與墨線般的水泥漆延伸至地坪，結合溫潤栓木櫃檯及高級質感金屬板，展現現代時尚感及道家禪風印象。

倪中慧表示，古典玫瑰園集團籌備規劃「先喝道」茶飲體系將近2年時間，從茶葉選取到沖泡調配技術的研發，皆來自於古典玫瑰園27年來對高品質、專業的口碑與堅持，希望提供給消費者的每一杯茶，都是香味四溢喉韻十足的好茶。

她強調，「先喝道」茶葉均來自於全世界的優良茶區，包括台灣烏龍茶、台灣鐵觀音、台灣綠茶、日本抹茶、印度阿薩姆茶區的紅茶、大吉嶺高原紅茶、斯里蘭卡頂級錫蘭高地紅茶、烏巴茶區的紅茶、加拿大魁北克的花少草茶等。

「先喝道」茶飲體系強調是以「高品質、國民價」為訴求，每杯茶飲平均售價在35至65元之間。全台首家分店-台北「誠品信義店」，5月底在信義計劃區開幕至今3個月以來，目前還是大排長龍，單日熱銷逾千杯；還有粉絲天天來買茶，周邊辦公室上班族預訂越來越多，網路平價也是大受好評。

「先喝道」茶飲體系挾著台北「誠品信義店」的超人氣，回到台中發跡地展店，首家分店就選在與古典玫瑰園集團友好的台中大遠百，果然創造銷售佳績。

台中大遠百店長藍卓成表示，引進高品質茶飲帶動手搖茶風潮，已經是百貨商場不能或缺的一塊商機，台中大遠百對「先喝道」茶飲的業績表現有信心。

(工商)