礁岩覆網妨礙珊瑚 海洋防衛隊護生態

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新北市政府成立「海洋防衛隊」，今天派出全副武裝的專業潛水人員，清除海域礁區覆網，復育海洋生物棲地環境，並加強推廣海洋教育，保護海洋生態。

新北市政府每年與萬里區漁會合作，請專業潛水人員清除深層礁區網具，萬里區附近海域今年清出共2公噸的覆網。過去3年，共從海中清出4.5噸的廢棄網具，保留海洋生物良好的棲息場所。

新北市政府農業局今天表示，沿海礁區是海洋生物覓食、避敵與繁殖的場所。有時因海象或漁船作業疏失，導致漁網纏繞在礁體上，形成海底覆網，妨礙珊瑚等生物生長，或纏繞住附近的生物，影響海洋生態。

潛水人員王國昌表示，清除覆網時，常可見到網具、鉛、塑膠類、保麗龍等物品，也常看到甲殼類、綠蠵龜被覆網纏繞。

市政府今年也成立「海洋防衛隊」，將在民國106年開始清除覆網。由於近幾年常推廣海洋教育，覆網數量逐年減少。為提升清除成效，市府歡迎民眾加入「海洋防衛隊」，一起為海洋棲地保育工作盡力，讓海底覆網從此一網不留，讓魚苗、蟹苗受到完整保護。

漁港事業處表示，防衛範圍達3浬，深度最深可達50公尺，潛水員每天只能下水2次，需經減壓流程，避免潛水夫病，且必須背負10公斤以上的機具和攝影機，透過監測排定覆網清除作業的順序，再以剪刀等工具逐步清除。

王國昌說，通常在6月及7月，海象較平穩時清除覆網，由於海流及能見度不佳，工作困難，想要參加海洋防衛隊的民眾，須具有高級潛水執照。優先排除汙染性較大的漁網鉛塊，並救援遭覆網纏住的魚隻、甲殼類，保育類綠蠵龜也曾是救援對象。

農業局表示，未來淡水區、瑞芳區及貢寮區海域，也會清除覆網。106年將新增覆網通報機制，喜愛潛水的民眾若發現海底覆網，可通報市府海洋防衛隊處理。

新北市長朱立倫授旗成立「海洋防衛隊」，加速清除覆網及培訓人員，與野柳國小師生，在開學日宣誓保護海洋、永續發展。

他表示，未來將輔導使用流刺網的漁民，轉作其他漁法，從源頭減少覆網，並持續推廣海洋教育，讓孩子知道生態永續發展的重要，共同復育海洋。1050829

(中央社)