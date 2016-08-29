總統民調起伏 余天：百日難斷定

民主進步黨新北市黨部主委余天今天表示，改革需要持續不斷的努力，總統蔡英文上任不久，應多給總統一些時間，不能僅以百日來斷定總統政績。

余天今天下午邀請新北市媒體記者茶敘。記者詢問余天，對於蔡總統近日民調起伏的看法。

余天日前悄悄動手術清除腦瘀血，他今天戴著藍色鴨舌帽、一襲深藍色上衣表示，他曾經在8月25日與蔡總統見面，提出一些建言。

對於最近蔡總統的民意調查起起伏伏，余天說，在與總統見面時也有提到這話題，他向總統說，「小英總統要加油喔，不要因為執政成績，影響2018年新北市長選舉的布局。」

余天認為，蔡總統當選之後，外界對於總統的期望很高，「希望有很大的改變，但改革不是一下子可以改變。」他說，總統的改革之路一直都有在做，期望總統不要在意外界的民意調查起起伏伏。

余天表示，這次花蓮市長補選，民進黨輸掉，多少跟黨中央有關係，「但這是小英的責任嗎？但既然是總統，就應該概括承受。」他也希望外界能給總統一點時間，「百天內要看出成績，是不太容易。」

對於花蓮的選舉失利，他說，花蓮輔選策略不對，他認為不應該有「繼承式」的候選人，民進黨應該還有人可以出來參選，「先生死了，就老婆來」這方式不適當。對於行政首長，從以前就不贊同家族傳承。1050829

(中央社)