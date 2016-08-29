土地公灑花 中和南山福德宮登高

土地公在民間信仰中神格很低，但在台灣民眾心中，土地公的地位卻非常崇高，受祭祀的次數也最多。新北市中和南山福德宮為全台最大土地公立像，是登山健行的好去處。

土地公信仰和台灣的開發史密切關聯，庄頭庄尾都可看到土地公，甚至路邊轉角處都有。秋祭掃墓前，要先以壽金、刈金及福金「三色金」祭拜。

新北市中山國小校長王健旺長期研究土地公信仰，客家人稱伯公、福神、大伯公、大伯爺等。民間尊稱呼福德正神、福德爺，也有人暱稱「伯仔」。

王健旺以田野調查，普查各地最具代表性的土地公廟。土地公從原始管土地農作的自然神，到人格化的社區守護神，每個地方都有專屬土地公，角色千變萬化。

王健旺說，台灣土地公的老員外造型，一手元寶、一手如意，滿臉白鬚、笑容。

土地公固守一方土地，不像其他神明那樣四處雲遊，轄境無限，因此與當地居民特別親近。農業時代，農民春祭土地公農事順利；秋收要感謝土地公護佑田間，以竹子綁「刈金」象徵柺杖。

新北市中和烘爐地南山福德宮土地公立像，高109台尺（約30公尺），造形為右手持拐杖，左手捧元寶，頭戴員外帽，身著黃色長袍，裝飾綠邊黃紋，黃袍上還有「壽」字紋。為全台最大土地公立像，通往正殿的階梯，既長且陡，適合登山、夜騎鐵馬、觀賞夜景，相當有名。

新北市中和擁有40萬人口，確有70間各類的土地公廟。土地公文化祭開跑，加強文化、藝術、教育及觀光元素，結合在地藝術工作者、學校、社團等，期望深耕文化並永續發展。

活動在9 月4日於中和南山福德宮舉辦登高活動，有擲筊贏元寶活動、創意造型比賽、地方也開發「土地公福餅」，分為甜甜鹹鹹的葷餅，以十六道工序做成酥皮、搭配紅土鹹鴨蛋、日式麻糬、低糖烏豆沙。還有象徵「好運花生、好事發生」的素餅，希望同沾土地公庇佑求財的喜氣。1050829

(中央社)