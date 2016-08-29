調查局推保防 請梁修身拍微電影

調查局推廣「保防法制化」，邀請名導演梁修身拍攝13分鐘微電影「抉擇」；梁導兒子梁正群與名導吳念真兒子吳定謙聯手演出，就連調查官也客串演出「調查官」。

影片首映會今日在調查局舉行，法務部政務次長陳明堂致詞時笑說從小看梁修身電影長大，梁導隨即笑說：「不要讓謠言分化我們」，不忘推廣保防工作重要性。

調查局指出，「保防」就是保衛國家，防治敵諜滲透，「保防法制化」也是蔡英文總統上任後的國安重點工作，尤其中國大陸2008年至今共有55次對我滲透活動，此外尚有許多無法統計的滲透活動，保防工作不可不慎。

陳明堂表示，保防不是「爪耙子」，是要避免國家、社會遭分化，尤其近來有許多傳言，例如調查局廉政處將與廉政署合併，「這些都是沒有的事，調查局做調查局的事情、廉政署做廉政署的事情，不要讓謠言分化大家。」

導演梁修身則說，這是第一次拍公部門微電影，也是第一次踏進調查局，因此格外戰戰兢兢。梁導還幽默地說，陳明堂說從小看他的電影長大，「希望這是謠言，我們年紀沒有差這麼多（陳62歲、梁68歲），不要讓謠言分化我們。」

「抉擇」的主角吳全順由梁正群擔綱，吳全順在航空研發機構工作，為了賺外快竊取單位機密換取高額報酬，被由吳定謙飾演的同事兼好友張志忠發現，私人利益與國家利益的「抉擇」是本片最大重點。

(中時)