社頭芭樂植株生病枯死 農友哭哭

從去年六月開始彰化縣內芭樂主要產地社頭鄉的芭樂果園出現大片植株枯死現象，芭樂樹病死後一片光禿，嚴重影響產量。(謝瓊雲攝)

彰化縣內主要芭樂產地社頭鄉，出現果園裡芭樂大面積枯死現象，果農束手無策只能向立委陳情並請來專家學者尋找對策。(謝瓊雲攝)

彰化縣社頭鄉素來被譽為「芭樂的故鄉」，最近正值芭樂產期，卻有農友反映芭樂欉陸續枯死，影響收成，學者專家到場了解後初步判斷應該是傳染性極強的立枯病造成。

農民張崇學說，從去年六月開始，芭樂園就有出現不明原因的零星病死現象，農友們起初不以為意，不料今年以來罹病死亡的芭樂樹範圍擴大，他向臺肥公司與肥料行人員求助，還是無法解開讓芭樂樹死亡的真相。

社頭鄉農會果樹產銷班班長劉清河則指，芭樂正進入成長套袋期，果樹生病枯死讓農友損失慘重，估計受影響範圍高達社頭鄉種植芭樂面積的四分之一，病情危害甚深。

臺中區農業改良場副場長高德錚說明，枯死的芭樂樹是受立枯病菌所害，主要是從修剪後的傷口入侵，再經木質部向下傳染危害，最終導致全株枯萎死亡。

高德錚表示，立枯病菌會殘存在罹病植株的根系中，進而藉由根系接觸進行傳播；因此須徹底剷除已感染植株並清除殘根，避免成為日後的傳染源。他也提醒修剪健康的植株時，最好在氣候較乾燥時進行，修剪後並於傷口處塗抹凡士林，以保護修剪處的傷口隔絕外界免於遭受感染。

接受農民陳情的立法委員陳素月表示，目前社頭鄉約有50公頃芭樂樹染病，將要求農政單位加強對農民宣導預防及染病後的應變措施，改善農民收成；她也呼籲民眾放心，立枯病菌雖會影響芭樂產量，並不會影響到芭樂品質。

(中時)