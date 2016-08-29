社頭芭樂植株生病枯死 農友哭哭
彰化縣社頭鄉素來被譽為「芭樂的故鄉」，最近正值芭樂產期，卻有農友反映芭樂欉陸續枯死，影響收成，學者專家到場了解後初步判斷應該是傳染性極強的立枯病造成。
農民張崇學說，從去年六月開始，芭樂園就有出現不明原因的零星病死現象，農友們起初不以為意，不料今年以來罹病死亡的芭樂樹範圍擴大，他向臺肥公司與肥料行人員求助，還是無法解開讓芭樂樹死亡的真相。
社頭鄉農會果樹產銷班班長劉清河則指，芭樂正進入成長套袋期，果樹生病枯死讓農友損失慘重，估計受影響範圍高達社頭鄉種植芭樂面積的四分之一，病情危害甚深。
臺中區農業改良場副場長高德錚說明，枯死的芭樂樹是受立枯病菌所害，主要是從修剪後的傷口入侵，再經木質部向下傳染危害，最終導致全株枯萎死亡。
高德錚表示，立枯病菌會殘存在罹病植株的根系中，進而藉由根系接觸進行傳播；因此須徹底剷除已感染植株並清除殘根，避免成為日後的傳染源。他也提醒修剪健康的植株時，最好在氣候較乾燥時進行，修剪後並於傷口處塗抹凡士林，以保護修剪處的傷口隔絕外界免於遭受感染。
接受農民陳情的立法委員陳素月表示，目前社頭鄉約有50公頃芭樂樹染病，將要求農政單位加強對農民宣導預防及染病後的應變措施，改善農民收成；她也呼籲民眾放心，立枯病菌雖會影響芭樂產量，並不會影響到芭樂品質。
(中時)
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