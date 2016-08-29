二刀流陳琥領軍 亞青棒球賽拚冠

亞洲盃U18青棒賽30日起在台中開打，中華隊由投打「二刀流」的陳琥領軍，盼為台灣留下冠軍。

由亞洲棒洲棒球總會（BFA）主辦的2016年第11屆亞洲盃U18青棒錦標賽，30日起將在台中洲際棒球場及台體大棒球場熱鬧開打，賽前記者會今天於台中全國飯店舉行，中華民國棒球協會副理事長林華韋表示，希望所有參賽的球員都可以在這次比賽中得到美好的收穫。

本屆亞洲盃U18青棒錦標賽邀請到亞洲各國青棒強權參賽，日本隊由剛結束甲子園賽事組成的U18侍Japan隊參賽，中華隊則是由台灣青棒最高殿堂「玉山盃」青棒錦標賽進行選訓組成，由「二刀流」的陳琥領軍，期望能將冠軍金盃留在台灣。

現場陳琥也跟甫率領母校拿下甲子園冠軍的強投今井達也相見歡，兩人對於彼此的第一次見面留下深刻印象。

今井達也說，陳琥看起來就是一副充滿力量的選手，在球場上遇到的時候，也會拿出自己最好的表現來面對這名強力打者，而陳琥也對於今井達也的火球躍躍欲試，也希望能夠在場上拚盡全力，打敗對手。

過往台灣曾於第4屆、第7屆擔任主辦國，擁有主場優勢的中華隊也皆順利將冠軍盃留在台灣，本屆中華隊同樣由全明星隊出面迎戰各國強權，尤其在面臨甲子園明星隊及來勢洶洶的韓國隊，預期將會在台中洲際棒球場掀起一番龍爭虎鬥。1050829

(中央社)