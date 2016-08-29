錄中秋特別節目 防彈VIXX成員雙雙負傷

南韓MBC中秋特別節目「偶像運動會」今天清晨在高陽市體育館開始錄製，不久就傳出防彈少年團與VIXX成員在足球比賽中受傷的消息。

南韓媒體TV Report報導，偶像團體防彈少年團成員Jin，與VIXX主唱LEO今天雙雙在足球賽中受傷。Jin在比賽中意外遭敵對選手手肘擊中鼻子，經現場醫療團隊緊急處理後送醫，現已回到宿舍休養。

VIXX的LEO也是在賽中被打傷鼻子，已到醫院接受治療，所屬公司Jellyfish表示，LEO目前需靜養，會視恢復狀況決定是否參與日後的行程。VIXX目前正以最新主打歌「Fantasy」進行宣傳活動。

LEO因在偶像運動會中受傷，影響宣傳活動已不是第1次。2013年LEO也參與偶像運動會足球項目，在敵隊選手搶球時跌倒受傷，當時也正值宣傳期，LEO最後決定帶傷跑行程，坐在椅子上與成員們同台演出。

「偶像運動會」從2010年9月初次做為中秋特別節目播出後，便成為每年過年與中秋的固定節目，廣邀時下當紅偶像參與比賽，吸引許多粉絲注意的同時，也因比賽中經常傳出偶像受傷消息，引起許多不滿的抗議聲浪。1050829

(中央社)