彬龍會談在即 緬甸軍方頻動作展現實力

緬甸為促進國內和平，將在31日舉行21世紀彬龍會談，希望讓境內武裝團體能夠為大局著想停止戰鬥，不過軍方在會談前對多個武裝勢力發動攻擊。

由緬甸實際領導人、國務顧問翁山蘇姬發起的21世紀彬龍會談，希望境內的武裝團體能夠坐下來會談，解決長期以來境內各民族武裝勢力與政府軍間的衝突，這是緬甸文人政府上任後首要任務，也是對所有人民的承諾。

不過緬甸長期以來由軍方掌政，在憲法中明定軍方在國會擁有1/4席次，並有絕對否決權，位階高於總統的「國防與安全委員會」中就占有過半數的6席優勢，緊急狀態下可以接管國家。

軍方擁有相當的經濟實力，如軍方控股集團與多個和軍方密切關係的大公司緊緊相依，掌握著緬甸的重要經濟命脈，像礦業、土地房產、運輸和酒店等領域都是這些集團或大公司所掌握，也是緬甸軍方的金雞母。

由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟，過去與軍方是死對頭，但政治上沒有永遠的敵人，緬甸武裝部隊總司令敏昂萊在文人總統廷覺上任後，與翁山蘇姬多次見面，外界認為在未損害軍方權力和利益前，雙方的矛盾不至於檯面化。

不過這次的彬龍會談，軍方表面並未反對，翁山蘇姬也與敏昂萊談論過，不過緬甸境內的軍事衝突從未停歇，軍方似乎對和平會談不抱太大希望，畢竟要擁有武力數十載的民間團體放下武器，並不容易，其中也有太多的利益衝突，多數民間武裝勢力都有一定的經濟實力，如擁有重要玉石或重要礦產。

敏昂萊曾經說過，國家需要軍隊來維持境內和平穩定，如果那一天到來，軍方可以考慮交出權力。事實上，緬甸軍隊與民間武裝勢力的戰鬥至今未曾停止過，包括不願參加彬龍會談的3股武裝勢力（果敢同盟軍、德昂民族解放軍和若開軍），以及克欽軍和北撣邦軍等。

雖然緬甸和平之路仍是長路漫漫，緬甸軍方的態度絕對是關鍵，各民間武裝部隊是否願意放棄自治和武力，考驗著緬甸各方的智慧和努力。1050829

(中央社)