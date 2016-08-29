漢光32號演習 提升網路攻防能量

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國軍105年「漢光32號」實兵演習落幕，國防部今天表示，今年漢光演習徵召民間科技高手，具體提升網路攻防能量，並驗證新興兵力如阿帕契直升機和黑鷹直升機的作戰效能。

「漢光32號」演習實兵演練已於8月22至26日，採「全員實兵、局部實彈」方式，完成5天4夜連續之攻防對抗演練，操演全程共計完成1072項演練課目。

國防部今天舉行記者會說明執行成效，國防部作計室聯合作戰處處長鍾樹明少將表示，這次演習具體提升網路攻防能量，整合國軍、中科院，及動員徵召民間科技人才21人等全民總體戰力，並於中科院及國防大學理工學院建置仿敵軍資訊作業環境。

鍾樹明說，演習模擬「敵對我實施網路攻擊」，藉傀儡網布建、網路入侵及系統癱瘓等駭侵手法，誘導國軍部隊演練事件處理與防護程序等31項課目，有效驗證自力研發網攻武器的作戰能力。

鍾樹明說，演習並驗證新興兵力作戰效能，將近期國軍籌獲的AH-64E阿帕契直升機、UH-60M黑鷹直升機、P-3C反潛機，與自主研發UAS無人飛行系統、雲豹甲車、沱江、磐石軍艦及愛國者三型飛彈等武器裝備，納入實兵演練課目驗證。

國軍並於聯勇操演首次以阿帕契直升機實施火力射擊，同時運用黑鷹直升機吊掛特戰突擊車支援地面作戰。

他說，演習精練創新不對稱作戰戰力， 8月23日由第三作戰區於桃園地區演練「聯合泊、灘岸布雷」、空作部於澎湖地區演練「制壓作戰」，及各戰略執行單位於全程演練「戰略溝通機制運作」等課目，達成以小搏大、以弱擊強的目的。

鍾樹明並指出，演習整合跨部會聯合戰力，8月23日第五作戰區首度整合內政部空勤總隊UH-60M直升機，納入國軍航空部隊作戰序列，協力台中港重要目標防護；24日於宜蘭雪山隧道頭城端，由國軍部隊主導，在交通部協力下，執行雪隧封阻作業，並完成周邊要點兵、火力部署的演練，以驗證跨部會聯合作戰效能。1050829

(中央社)