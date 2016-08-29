大陸土豪村分紅 廣場堆數千萬錢山

我要評比

中國大陸甘肅省臨洮縣機場村日前在廣場堆出總計人民幣560萬元（約新台幣2688萬元）「錢山」，讓農民現場領種植樹苗分紅現金。遭網友批評是「土豪」、「顯擺」」（炫耀）。

綜合蘭州晨報和中新網報導，對於為何「招搖」堆錢，機場村中共黨支部書記（村支書）邊國勝表示，現場發錢可以鼓勵農民的積極性，增加致富的信心。現在收入翻倍，對百姓來說是一件喜事，這個村整體脫貧目標今年基本完成。

臨洮縣機場村廣場27日圍滿排隊領錢的村民，由邊國勝發給80多戶農民種植樹苗分紅現金共560萬元，農戶最多領到10萬元（約新台幣48萬元）。先前已有部分農戶領分紅。此次分紅共計超過1000萬元。

2000年響應退耕還林政策，邊國勝貸款30萬元嘗試種植苗木，建立苗木公司。3年前，邊國勝嘗試「農戶出地、出人，公司提供樹苗、保證銷售」的模式，吸引農戶參與苗木產業。

苗木公司免費提供農戶40萬株雲杉苗木，農戶負責田間管理。3年後，農戶將苗木全部交給公司。考慮到苗木的成活率，上交苗木不少於38萬株，則按照合約，每戶分紅30萬元。

邊國勝表示，由於水利設施出現問題，項目延遲1年。村民分紅30萬元採分段發放，預計有15萬元分紅明年才會發。

報導說，領到10萬元後，村民張新海說，打算明年擴大樹苗種植規模。他說，因為只要操心地裡的樹苗，沒有成本，也不用擔心銷路。1050829

(中央社)