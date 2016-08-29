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今年8例霍亂感染，創近5年同期新高。衛生福利部疾病管制署表示，近期陸續接獲3起霍亂感染事件，經檢驗確認共5名個案感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa），彼此之間雖無因果關係，但由於今年感染霍亂個案已創同期新高，提醒民眾應避免生食海鮮，減少感染風險。

根據疾管署資料，台灣自2012年至2015年間，分別有5、7、4、9例本土霍亂確定病例，今年截至28日為止，已有8例本土霍亂確定病例，創近5年同期新高。

中區管制中心主任林明誠表示，這3起霍亂感染事件，有5人受到感染，分別為台中市龍井區3名、大甲區1名及彰化縣溪湖鎮1名，其中台中市龍井區3名個案為家庭群聚感染。

林明誠指出，龍井區3位感染個案，經過衛生人員調查，發現該病患家中每天吃海鮮，但烹飪習慣會把生、熟食都會用同一個砧板，推測是是因為這樣感染霍亂。

另外，大甲區及彰化縣溪湖鎮的感染個案，從地緣性與潛伏期間飲食史研判，這3起感染事件應無關聯性，可能感染源仍待釐清。

疾管署表示，霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期為數小時至5天，通常為2至3天，症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等，輕重程度因人而異。

霍亂傳染途徑是經由病人或帶菌者糞便或嘔吐物污染的食物或飲水而感染，一般感染原因為食用未煮熟受污染的水產品（特別是甲殼類或貝類）或食入交叉污染的食物，感染後是否發病與食入菌量及人體免疫力有關，老年人、慢性疾病患者、癌症、免疫功能抑制、胃酸不足或胃切除者較易發病，屬於高危險群。

疾管署提醒，民眾若要避免感染霍亂，食物要充分煮熟並注意冷藏保存，烹製過程也應避免生熟食交叉污染，飲水應煮沸或喝安全衛生的包裝水。霍亂高危險群應避免食用生魚片、生菜、生蠔或未熟貝類等，以降低感染風險。

(中時)