賺5億是小目標 王健林霸氣談話爆紅

中國大陸地產大亨王健林日前說，年輕人想成為首富沒什麼不對，但建議先定一個「小目標」，譬如「掙它一個億（指人民幣1億元，約合新台幣5億元）」。這番霸氣說法隨即在網路爆紅。

萬達集團董事長王健林日前上訪談節目「魯豫有約－大咖一日行」，讓主持人陳魯豫參觀他的辦公室和個人收藏品，並暢談商業理想。在訪談環節，王健林的一句話卻意外走紅。

談到「心有多大，舞台就有多大」時，王健林說，很多年輕人一見面就說「我要當首富，我要做世界最大的公司」，細談從何處著手卻答不出來。

王健林以個人經驗表示，想做世界最大、想做首富是正確的奮鬥方向，「但是最好先定一個能達到的小目標，比方說，我先掙它一個億。」

他接著說：「你看看能不能用幾年能掙到一個億，你是規劃5年還是3年呢。應該到了一個億，我再說下一個目標，我奔10億、100億。」

這段訪談內容播出後迅速在網路走紅，「先定一個能達到的小目標」與「我先掙它一個億」成為微博熱搜關鍵詞。

有大陸網友調侃說，王健林家族財富有1700億元，證明是「1700個小目標」組成的。有人則開玩笑說賺1億元「這目標確實有點小」。還有網友哀嘆道：「看來我的人生得破罐子破摔（意味自暴自棄）了！」

此外，還有許多網友拿王健林的「先定一個能達到的小目標」造句，例如「先定一個能達到的小目標，比如先找他一個這樣的公公。」1050829

(中央社)