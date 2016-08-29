陳建寧女兒被爆非親生　阿沁：他們長得很像！

阿沁事業拓展新版圖，好友黃子佼情義站台。（粘耿豪攝）

阿沁事業拓展新版圖，好友蔡健雅情義站台。（粘耿豪攝）

阿沁入主阿爾發唱片接任總經理。（粘耿豪攝）

阿沁入主阿爾發唱片接任總經理，並擔任《Fighting吧！天團》節目總導師為台灣演藝圈培訓新人。（粘耿豪攝）

F.I.R.的阿沁日前入主阿爾發唱片接任總經理，29日並宣布將擔任年代MUCH藝人養成實境秀節目《Fighting吧！天團》節目總導師，他今被問到好友陳建寧已秘婚生女時，笑說老師是個性低調的人，「戴墨鏡可能會隱藏一下」，兩人平常不聊這些，所以之前完全不知此事，已恭喜建寧老師。今稍晚又爆出陳建寧女兒是領養傳聞，阿沁透過助理表示：「他們長得很像，不是親生的好像也很難吧！」

阿沁表示，他前幾天在山東演出，透過工作人員才知道建寧老師有女兒的新聞，後來他還問陳「你會包尿布嗎」，陳哈哈帶過，阿沁表示，還是要恭喜陳建寧老師終於有傳人，日後若有需要，女兒已1歲2個月的他，很願意分享一些育兒經。

年代MUCH十月中將推出由莎莎主持的藝人養成實境秀節目《Fighting吧！天團》，29日舉辦成軍記者會，四團成員共27位全員亮相，身為節目總導師的阿沁除了入主阿爾發唱片，並成立「阿爾發TPI星光學院」，為演藝圈培育新人，他的好友黃子佼、金曲歌后蔡健雅、以及知名音樂人都出席記者會祝賀阿沁並為新節目造勢。

看到蔡健雅到場祝賀，阿沁笑說：「從高中就彈Tanya的歌。」而且人生中第一次當男主角就是拍蔡健雅的MV，只是當時比較年輕、帥氣，蔡健雅聽完反過來安慰他：「現在是有福氣的帥啦。」蔡也特地準備了代表音符的獎座送給阿沁，希望他繼續做好歌，讓音樂市場更好。阿沁也許下承諾：「以後只要蔡健雅有需要，一定會免費當吉他手。」

黃子佼也特地撥空友情站台，一上台就說：「其實我是來找工作的。」他說，前陣子去馬來西亞辦簽書會，沒想到現場竟然播放他15年前出的專輯。15年沒出唱片的他，忍不住在記者會現場高呼：「我願意加入阿爾發（唱片）。」最後，還秀出身上的衣服，上面寫著「低調」二字，鼓勵阿沁「越成功、越要低調。」

《Fighting吧！天團》由莎莎主持，團員們採住宿生制，全部入住位於深坑五星級白金花園酒店集訓，並同時安排接受唱片、舞蹈、表演等培訓，結合實境秀與現場演出，同時搭配與大牌客座導師與網路直播元素，製造真實的趣味娛樂，並透過垂直整合完整的造星產業鏈節，打造亞洲明日之星。年代電視台節目部副總常立欣表示，在媒體不景氣的當下，這節目不惜砸下重資，每集預算上看200萬，期盼培養出亮眼的新星。該節目預計10月中於星期天晚間7點推出。

阿沁回憶自己新人時期苦笑說：「剛開始做音樂時，生活相當艱辛，每天都過得很慘啊，大學生時口袋常常只剩50塊錢，只能默默流淚。」但他說一直相信每個人都有天命，「如果你在做的事情是這輩子註定要完成的，我相信雖然辛苦，但你心中不會覺得苦，因為是在做自己喜歡的事啦」。

(中時)