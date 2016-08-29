美設想六代戰機：資訊至上或是雷射炮怪物

美國諾斯洛普格普曼公布的第6代戰機概念圖。(圖/諾格公司)

在F-35逐步服役後，美國空軍開始討論第六代戰機所需要的性能與特徵，稱之為「下世代空優」(Next Generation Air Dominance,NGAD)，或者空中攔截(Penetrating Counter Air ,PCA)，預計在2017年會確定。

國防新聞網(Defense NEWS)報導。美國目前在俄亥俄州的帕特森空軍基地，美國空軍正在尋找新興技術潛力如何應用在下世代戰機上，包括包括殺傷力，生存能力，航程和載彈量。

參謀部的亞歷士.奎根瓦奇將軍(Alexus Grynkewich)說，現在討論第六代戰機，設想的是21世紀20年代後期戰爭環境。目前網路通訊相當發達，所以未來的資訊傳遞一定更迅速，很可能都是雲端資訊，因此戰機一定也會接受各種大量迅息，包括來自衛星、預警機、參謀總部、甚至前線的無人機等，以得到最多的戰場資訊。這使得未來的戰機更像一種「會飛行、會纏鬥的訊息收聽站」。

Grynkewich進一步解釋，「許多資深飛行員談到戰機，就會認為必需有9G運動性能、雙垂直尾翼、有固定機炮、並能短場起降。但我認為對未來戰機的想象，必須擺脫既定看法，它可能已經不像戰鬥機了，不過F的名稱應該還會保留。」

奎根瓦奇說，從美國操作F-22、F-35的經驗來看，穿透戰區防空陣地將是必備性能。下一個問題就是，第六代戰機將會配備什麼裝備以確保這種能力?是否要有雷射炮?還是極速達到高超音速5馬赫以上?這些都是可能的特徵。

(中時電子報)