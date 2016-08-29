原住民保留地回復 傅(山昆)萁頒授權狀

105年度原住民保留地權利回復儀式今天由花蓮縣長傅(山昆)萁、原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒頒授200位族人所有權狀，以及他項權利證明書。

這項儀式今天在花蓮縣政府大禮堂舉行，立法委員徐榛蔚及多位縣議員、鄉鎮市長到場觀禮。傅(山昆)萁表示，原住民是深耕台灣千年的主人，今天領取土地所有權狀的部落族人，不僅回復祖先珍貴土地，更承繼祖先榮耀。當前許多年輕族人出外打拚，縣府透過支持各部落傳統祭典，鼓勵青年族人返鄉團圓，讓部落傳統祭儀延綿不朽。

「深盼原住民委員會提供相關資源，加速部落族人申請時程!」傅(山昆)萁指出，花東兩縣原住民保留地權利回復申請案件眾多，且須會集鄉鎮市公所、國有財產署、退輔會或林務局等單位協商處理，對於地方政府人力運用造成負擔，也間接壓縮縣府推動建設的能量，盼原民會提供協助，讓原住民早日承繼屬於祖先土地。

他也提到，花蓮縣有9萬多名部落鄉親居住於此，人數位居全國第一，是最能代表原住民的縣市，深盼原民會能將原住民博物館設在花蓮，成為在地榮耀，與國際接軌，讓世界認識原鄉部落。

活動儀式總計授予族人200筆土地所有權狀及他項權利證明書，總面積計63萬2011平方公尺。其中143筆為所有權(面積達50萬9250平方公尺)，16筆為地上權(面積為4707平方公尺)，30筆為耕作權(面積5萬9202平方公尺)，以及11筆農育權(面積5萬8851平方公尺) 。

花蓮縣政府重視部落族人土地權益，傅(山昆)萁上任以來，縣府協助原住民取得3306筆土地所有權，面積達1019.05公頃，並取得他項權利4542筆土地，面積1272.3公頃，總計7848筆土地，面積達2291.35公頃，並榮獲全國原住民土地業務績優獎項，101年、102年優等獎、103年特優獎及104年優良獎，施政成果備受肯定。1050829

(中央社)