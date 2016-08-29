美國IPO市場 9月谷底反彈 2016年08月29日 20:44 工商 陳怡均 小字型 中字型 大字型 點閱97 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 華爾街日報報導，美國9月將掀起一波首度公開發行（IPO）熱潮，令原本低迷的IPO市場注入活力。不過專家認為，由於年底的總統大選，近期企業股票上市回溫，可能只是短暫的復甦。趁著美股創新高以及波動位在歷史低點的好時機，許多企業計劃在美國勞工節（9月5日）連假過後進行IPO。美銀美國股權資本市場部門主管莫里亞帝（JD Moriarty）表示，「對於一些準備多時的企業，我們不斷告訴他們現在就該進行上市。」(工商) 關鍵字：ipo、美國、上市 點閱97 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：日本研究團隊：南鳥島海域蘊藏大量稀有金屬礦 上一則：印部長 想安全女遊客勿穿短裙 相關新聞 阿富汗美國大學遇襲 學生推文求助 文字 美國痛批歐盟對美國企業追稅 文字 遭惡意騷擾 美海軍朝伊海上開火警告 圖片 美籍庫德族戰士：美政府支持土耳其令我們蒙羞 圖片 中郵儲赴港IPO 籌資上看 80億美元 圖片 發表意見(0)