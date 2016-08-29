美國IPO市場 9月谷底反彈

我要評比

華爾街日報報導，美國9月將掀起一波首度公開發行（IPO）熱潮，令原本低迷的IPO市場注入活力。不過專家認為，由於年底的總統大選，近期企業股票上市回溫，可能只是短暫的復甦。

趁著美股創新高以及波動位在歷史低點的好時機，許多企業計劃在美國勞工節（9月5日）連假過後進行IPO。

美銀美國股權資本市場部門主管莫里亞帝（JD Moriarty）表示，「對於一些準備多時的企業，我們不斷告訴他們現在就該進行上市。」

(工商)