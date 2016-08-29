調查局推首部微電影 梁修身父子聯手

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調查局為宣導保防觀念推出首部微電影，請來金鐘導演梁修身掌鏡，演員梁正群、吳定謙同台飆戲，還有正牌調查官親自上陣。

法務部調查局下午舉行「保防法制化宣導微電影─抉擇」首映媒體記者發表會，法務部政務次長陳明堂、調查局長蔡清祥、吳定謙、梁修身與兒子梁正群等人出席。

這部保防微電影「抉擇」，描述航研機構內的公務員，為攢錢在工作之餘兼差打電玩賺獎金，不料卻遭有心人士滲透收買，竊取機密換取高額報酬，最終遭調查官繩之以法。片中特別請來正牌調查官尬一角，調查局台北市調查處組長王重陽、林聖智親自演出。

梁修身表示，首度拍攝公部門宣導片，生平首次踏入調查局，一路以來享受到溫馨氣氛。他召集自己的班底投入，希望顛覆公部門宣導片印象，讓觀眾看到片尾才恍然大悟是官方宣導片。

蔡清祥說，這是調查局首部微電影，用小預算拍出水準之作。陳明堂表示，保防不是抓耙仔，希望不要把保防汙名化，保防也包括別聽信謠言，像是外界謠傳調查局廉政處要併入廉政署，兩者各司其職，不要被謠言分化。

這部微電影除了將在調查局Youtube頻道播出，還會在靖天公司所屬的12個MOD電視頻道放送。1050829

(中央社)