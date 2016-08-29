社會住宅弱勢標準 朱立倫：應中央制定

我要評比

新北市長朱立倫今天表示，中央政府若將社會住宅的12項弱勢條件刪除，交由地方認定，將會造成各地差異，或是發生特權。

中央政府預計修法，將社會住宅分配給弱勢民眾的比例，改為20%，並刪除12項弱勢的條件，交由地方認定。朱立倫今天受訪表達不同看法。

他表示，社會住宅應多保障弱勢民眾，因此，新北市的社會住宅分配弱勢民眾的比例仍為30%，不宜再降低。朱立倫強調，標準應由中央政府統一制定，使弱勢民眾受到更完整照顧，並能避免各地差異，或是特權發生。

針對青年住宅和社會住宅是否要有分別，朱立倫表示，青年也是社會住宅所服務的對象，青年也有些是弱勢，因此也鼓勵多給青年一些社會住宅，但仍要維持一定比例保障弱勢。

市政府今天成立青年事務委員會、體育事務委員會，期望能整合青年住宅、青年高峰會、社會企業等青年議題。同時提供青年討論公共事務及發聲平台，讓青年的意見能融入市政發展。

體育事務委員會也邀請前國手、現任教練的倫敦奧運跆拳道銅牌曾櫟騁出席代言，與朱立倫一起揭牌。朱立倫說，希望除了體育處的競技以外，體育事務委員會也整合各局處的相關健康、體育業務，促進年輕人更健康。

青年事務委員會將由2至3名市府機關代表、3名青年事務領域專家學者，及9至13名青年代表共同組成，都是為無給職。青年代表將透過公開徵選或自薦選出，預計9月底前召開第一次委員會。1050829

(中央社)