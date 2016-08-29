亞洲青棒賽》我明鬥印尼 陽尚衛打頭陣

中華隊總教練鄭明堂表示，歡迎各國來打球，但冠軍獎盃要留下來。（黃國峰攝）

2016年亞洲青棒錦標賽30日在台中點燃戰火，中華隊首戰將在晚間6點30分在台中洲際棒球場迎戰印尼，預計由陽尚衛擔任先發，面對來勢洶洶的日、韓大軍，中華隊總教練蔡明堂也霸氣喊話，「要把冠軍留在台灣。」

今年亞青賽共8支球隊參賽，中華隊預賽與印尼、日本和香港分在A組，B組有韓國、中國大陸、菲律賓及泰國，各組取前2名晉級。中華隊曾在2001年、2007拿過2次冠軍，今年要力拚留住第3冠。

29日的賽前記者會上，8支球隊的教練和代表球員都出席。蔡明堂霸氣表示：「歡迎其他7支球隊來台灣參賽，但是要跟各位說抱歉，我們還是要把冠軍留在台灣。」

中華隊預賽首戰將碰上印尼，預期實力應有些落差，蔡明堂透露，應該會採取投手車輪戰，先發交給來自大理高中的陽尚衛，其他投手和野手也都會輪番上陣，藉此適應比賽的感覺和氣氛。

至於中華隊在預賽鎖定的目標就是第2戰的日本隊，日本連續3年都派出甲子園明星隊參與U18賽事，今年由甲子園冠軍隊作新學院的王牌投手今井達也領軍。而日本隊30日中午12點首戰香港，預計派出被日媒封王今年「Big 3」之一的寺島成輝先發。

(中時電子報)