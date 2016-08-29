古坑草嶺國小「兩」小無猜 新生數最少

古坑草嶺國小只有兩位新生，是全縣最少，非常寶貝，校長林丙茂（中）送繪本當入學禮。（許素惠攝）

雲林縣府小校整併「保4」政策奏效，各校小一新生都達4人最低門檻，唯一例外的是，未被納入整併之列的古坑草嶺國小只有兩個新生，是全縣最少，校方非常珍視，為「兩」小無猜安排溫馨的迎新儀式，還送入學禮物，孩子好開心。

雖然中央下達暫緩小校裁併令，但縣府整併計畫早於1年前就公布，不少瀕危小校除了「皮皮剉」，也未雨綢繆應對，都積極努力地善用一整年努力爭取學生，教育處在開學日初步清查統計，全縣小學都達陣，小一新生至少有4人。

草嶺國小因位處交通格外不便的山區，是唯獨專案摒除在整併方案之外的學校，今年有「仲民」、「杰賢」兩位新生，都是從該校附設幼兒園直升上來的，所以對學校及全校師生均不陌生，很快就水乳交融玩在一起，非常開心升級了。

雖然是「舊識」，可是校方還是很慎重地設計了溫馨的迎新儀式，要讓兩個小寶貝的小學生涯有個美好的開始。在學長姊的引導下，兩個小不點兒走向掛著蘋果、青蔥及芹菜的聰明門，大聲說出自己願望，象徵開啟聰明伶俐、勤奮學習的智慧大道。

家長會也準備文具包當禮物，校長林丙茂則送繪本，學生依拜師、敬師古禮向老師奉上桂圓紅棗蓮子茶，意含福祿圓滿、期望早日成功不負師恩，同時感謝老師苦口婆心教導。

林丙茂指出，該校新生雖然是全縣最少，可是已經比去年進步，去年只有1人，全校目前共19位學生，一年級2人，二年級1人，三年級4人，四年級2人，五年級7人，六年級3人。

(中時)