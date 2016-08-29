新增9個國家級海洋公園 大陸已達到42個

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大陸國家海洋局最近新增了9個國家級海洋公園；國家林業局也新批准66處國家濕地公園，但取消3處試點國家濕地公園資格，並要求限期整改，驗收不過將被取消試點資格。專家表示，大陸努力朝國家公園的新方向努力，但也嚴格了規範。

大陸國家海洋局最近印發《關於批准建立大連仙浴灣等9處國家級海洋公園的通知》，新增9個國家級海洋公園，讓大陸的國家級海洋公園達到42個。

新增的9個國家級海洋公園分別是：遼寧大連仙浴灣、大連星海灣、山東煙台萊山、青島膠州灣、福建平潭綜合實驗區海壇灣、廣東陽西月亮灣、紅海灣遮浪半島、海南萬甯老爺海、昌江棋子灣國家級海洋公園。

大陸海洋保護區主要分為海洋自然保護區和海洋特別保護區，海洋公園是海洋特別保護區中的一種。從2011年國家海洋局公布首批國家級海洋公園，大陸先後分5批建立了42個國家級海洋公園。

國家林業局最近也新批准陜西千泉湖、內蒙古巴美湖、黑龍江黑瞎子島等66處試點國家濕地公園通過驗收，正式成為國家濕地公園。除了國家海洋和濕地公園陸續增加成立，對於考核後成績不佳的試點濕地公園，也毫不手軟的取消資格。

大陸全國濕地保護管理工作會議日前在哈爾濱舉行，除取消吉林榆樹老幹江、福建寧德東湖、河南偃師伊洛河等3處試點國家濕地公園資格，並要求河北豐寧海留圖等21處未通過驗收的試點國家濕地公園限期整改。

會議中也指出，未通過驗收的試點國家濕地公園應嚴格按照國家濕地公園建設管理相關規定和專家驗收評估意見進行整改，整改後驗收仍不通過的將取消其試點資格。

(旺報)