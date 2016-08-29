泰國香蕉吃法多樣 涼拌青蕉最特別

香蕉是泰國最常見的水果，食用方法也很多元，有炸、烤、糖漬或煎餅等吃法，最特別是以涼拌方式將青蕉入菜，因為就要它的苦澀黏稠感。

香蕉營養價值高，在熱帶容易生長，是很重要的經濟農產之一，不但是水果，也是可當成主食的一種作物，尤其富含鉀和鎂等礦物質，十分方便取得及食用。

在泰國除了香蕉之外，還有3種蕉是大宗，芭蕉、蛋蕉和佛手蕉，在一般的超市或傳統市集都可以買得到。

近幾年台灣的香蕉受到颱風和氣候影響，讓這種便宜方便取得的水果變得高貴起來，泰國的香蕉價格都相對穩定，芭蕉一串約10至15根，價格不超過30泰銖，和其他熱帶水果比較起來是最便宜又營養的水果。

泰國的4種蕉，各有各種不同吃法，其中芭蕉的變化最多，以炭火烤出水分，吃起來更加香甜可口，以油炸也是相同的道理，將泛黃的芭蕉裹上芝麻麵糊下鍋大火油炸，可以吃出芝麻麵糊的香酥脆和芭蕉的甜在口中的混搭感，這些都是泰國民眾或上班族的零食。

有些人還喜歡吃烤過的芭蕉，就是烤過之後水分蒸發再沾上糖水去醃漬，才能符合泰國民眾非甜不可的味蕾習慣。

另外在泰國街頭小吃中，最能吸引觀光客目光的莫過於香蕉前餅，看著小販把餅皮甩攤得薄薄的，以平底鍋上以奶油煎得油香四溢，小販就會取香蕉去皮，切成厚片放入餅皮中包起，再翻面煎得焦香後，就可以切成容易的小塊，淋上煉乳，喜甜的可以再撒上白糖粉，另外還有加蛋去煎，每分25泰銖，是一道美味的甜點，記得趁熱吃，讓餅香、奶甜和香蕉的口感在口中爆發。

最特別的是青香蕉吃法，這在中南半島頗為常見，在越南以青香蕉切成顆粒包入春捲來食用，取其青澀口感和微苦黏稠感。

在泰國則是傳統的涼拌方式將青蕉入菜，佐料包括乾辣椒、魚露、糖和味精等，主要材料就是青香蕉、蝦米、生蟹、茄子、青芒果等，一把刀把香蕉切成絲或成丁，完全不用砧板，依序丟入陶臼中搗碎入味就是一道泰國美味的香蕉涼拌菜，只見到泰國民眾吃得津津有味，頻頻說好吃、真好吃。

不過這道菜由於放入生蟹，泰國醫師建議外國人別嘗試，這只有泰國人專屬才能體會的滋味，畢竟不是每個人的腸胃都能適應得了。

此外，飯店也會推出高檔的香蕉點心，像曼谷長榮酒店推出的香蕉甜點就深受年輕女性喜愛，點心主廚素帕孔（SUPAKORN）就說，香蕉是很好的水果，同時很方便搭配，冬日來臨這道，就是以香蕉搭配堅果鬆餅和糖霜的組合，配合蓓或咖啡都適合。其他還有「一見鍾情」和「兔子樂園」兩道精緻香蕉甜點。

泰國香蕉一年四季都有出產，到泰國不妨品嚐如炸香蕉或香蕉煎餅等料理，體驗不同飲食文化，香蕉的泰語簡單的說就是「貴」（音），和台語的粿相同，曾經有台灣旅客對高速公路休息站商店的香蕉干感到好奇，詢問這個是什麼干?結果店家說出「貴」的音，旅客聽了就不買了。其實貴在泰國就是指香蕉的意思。1050829

(中央社)