行政立法共識 社會宅弱勢比例維持30%

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行政立法協調會報今天討論住宅法草案獲致共識，民進黨立委轉述，社會住宅保留弱勢比率維持3成，12項弱勢認定標準不取消。

行政立法協調會報晚間在行政院討論住宅法草案，與會者轉述，行政院版本原擬將社會住宅保留弱勢比率降為兩成，會中，內政部代表認為應該維持30%，原來12項認定標準不要取消，不過，行政院政務委員張景森主張取消12項認定標準，社會住宅保留弱勢比率降為兩成。

與會者轉述，立委陳其邁、吳玉琴、李麗芬認為，過去民進黨主張弱勢社會住宅比率維持3成，「30%沒有理由取消」。

吳玉琴會後受訪表示，弱勢社會住宅比率30%這是民進黨、社運團體與社福團體長期努力的目標，不能在民進黨執政後就自毀承諾；12項弱勢認定標準，這是民進黨長期主張要照顧「弱勢中的弱勢」，如果取消將不利執政。

陳其邁表示，12項弱勢照顧標準這群人本來就是政府應該照顧的族群，且從財務試算觀點，以12萬戶新建社會住宅為例，每年預算不超過新台幣5億元，支持12項弱勢照顧標準與社會住宅弱勢保留比率30%均應維持。

另外，吳玉琴說，會中也針對推動長照制度的財源進行意見交換與溝通，財政部提出就遺贈稅的加徵估計每年稅收可有新台幣60億元收入，但距離先前承諾330億元的預算仍有距離，立委們希望再從其他財源著手籌措長照經費。

吳玉琴表示，與會者提出包括提高菸捐比率、增加菸稅指定用途等等，至少把長照財源籌措到300億元，請財政部、衛福部等相關部會再進行財務精算與評估。1050829

(中央社)