德9000難民兒童失蹤 憂遭犯罪集團控制

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德國媒體引述警方資料指出，今年以來，已有8991名難民兒童失蹤，年齡多數介於14到17歲之間。外界擔憂，這些難民兒童可能遭到犯罪集團控制。

德國「新奧斯納布呂克報」（Neue Osnabrucker Zeitung）今天引述德國聯邦刑事警察局（Federal Criminal Police Office）數據顯示，截至7月1日為止，今年以來德國境內已經有8991名未成年難民失蹤。

這是去年全年的2倍之多。去年德國境內通報的失蹤未成年難民總數為4749人。

聯邦刑事警察局表示，這些失蹤的未成年難民年齡多數介於14到17歲之間。警方澄清，這些難民兒童多半是被親屬或朋友在未通報收容中心的情況下被帶往其他地方，警方並未掌握任何具體證據顯示，這些失蹤的未成年難民落入犯罪集團手中。

警方也指出，人數大幅增加部分因素，可能是因為這些未成年難民同時在多個收容中心登錄。

歐洲警政署（Europol）年初時曾估計，全歐洲境內，至少有1萬名未成年難民失蹤，不知去向。當時歐洲警政署就曾擔憂，這些難民兒童可能遭到犯罪集團利用。

歐洲失蹤兒童（Missing Children Europe）也曾發出警告，對犯罪集團而言，未成年難民極具價值，人蛇集團會利用他們從事勞動或性剝削，要他們上街乞討或是走私毒品。1050829

(中央社)